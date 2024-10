A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandea, in riferimento all'ottava giornata di Serie A, sono stati squalificati per un turno quattro giocatori: Gallo (Lecce), Reijnders (Milan), Romagnoli (Lazio), Duda (Hellas Verona).

Per quanto riguarda l'Inter, da segnalare la prima sanzione per Nicolò Barella, Joaquin Correa e Matteo Darmian, oltre alla terza per Simone Inzaghi.