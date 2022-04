Dopo la vittoria del Milan con la Lazio e il ko dell'Inter in casa del Bologna, l'attaccante del Milan, Olivier Giroud ha parlato ancora su questo finale di stagione, ora totalmente nelle mani del gruppo di Stefano Pioli: "Abbiamo un po' di pressione, ma la squadra è molto concentrata sull'obiettivo di vincere la prossima partita. Dobbiamo tutti sognare, pensare, mangiare, respirare questo scudetto: siamo lì, vogliamo vincerlo. Non possiamo nasconderci. Se non faccio il gol, che lo faccia un altro... Io voglio solo che il Milan vinca e spero che questa fine di stagione sia bellissima per i tifosi e che viviamo una storia unica tutti insieme" ha detto il francese a Milan TV.