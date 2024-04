Primi anche nel solo girone di ritorno. Anzi, è quello in cui ancora di più l'Inter ha fatto la differenza. Come evidenziato sui canali social di Cronache di spogliatoio, i nerazzurri sono oggi a quota 35 punti in campionato considerando solo le gare dalla prima del nuovo girone. Secondo il Milan a 30, terzo il Bologna a 27.

Soltanto undicesima la Juventus che coi suoi 17 punti ha totalizzato meno della metà dei punti dei nerazzurri. Crollo clamoros della Fiorentina, che deve recuperare una partita ma è comunque quart'ultima con soli undici punti assieme a Udinese e Lecce. Anche ai friulani manca ancora una gara.