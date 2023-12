Sebastian Giovinco vede l'Inter come favorita principale nella corsa allo scudetto. La Formica Atomica l'ha sottolineato durante l'ospitata alla trasmissione 'Cose di Calcio', in onda su Cusano Italia Tv: "Vedo l’Inter favorita, è nettamente più forte delle altre - ammette l'ex bianconero -. La Juve deve essere brava ad arrivare allo scontro diretto con i quattro punti per poi giocarsi il tutto per tutto il 4 febbraio".