Se ci sono degli imprenditori che si stanno facendo carico di uno stadio nuovo, per quale motivo dobbiamo investire soldi pubblici? Logicamente una proprietà come il Milan non sia invogliata a investire i propri soldi su un bene pubblico, da dividere magari con un’altra società: non riesco a capire che investimento di patrimonializzazione possa essere. Teniamo conto che San Siro è un costo e se lo usi una volta ogni 15 giorni… Chi vuole farsi il proprio stadio investe ma vorrebbe viverlo 365 giorni all’anno”.