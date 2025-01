Marco Giannitti, ex direttore sportivo di Frosinone e Perugia, ha parlato ai colleghi di Tuttomercatoweb, analizzando la lotta al vertice e non solo. Di seguito un estratto dell'intervista: "La squadra del 2024? L’Atalanta, ha dato continuità con un grande allenatore e quest’anno può raccogliere frutti importanti”.

Atalanta da Scudetto?

“Sia per lo Scudetto che per la Coppa Italia mi sembra in corsa a pieno titolo”.

E il Napoli?

“Sarà fino all’ultimo minuto in corsa per lo Scudetto. Conte è una garanzia. Il Napoli ha cominciato quest’anno il progetto. Sarà una bella lotta con l’Inter e con l’outsider Atalanta”.

Che mercato sarà quello di gennaio?

“Gennaio è sempre un mercato particolare che non offre grandi opportunità. Il Napoli prenderà un attaccante, la Roma dovrà intervenire su più fronti. L’Inter rimarrà così. Poi nelle zone basse è un altro tipo di mercato”