Gesto significativo da parte dell'attaccante dell'Inter Mehdi Taremi,che insieme ai giocatori della nazionale iraniana ha donato maglie autografate per aiutare a liberare i prigionieri colpevoli di reati non intenzionali nella provincia iraniana di Yazd. I calciatori iraniani si sono sempre fatti avanti per aiutare a liberare le persone imprigionate a causa di debiti o difficoltà finanziarie.

Mehdi Taremi and Iran's national team players have donated signed jerseys to help free prisoners with unintentional offenses in Iran's Yazd province.



Iranian footballers have consistently stepped up to help free individuals imprisoned due to debt or financial hardships. pic.twitter.com/EGiew2lqdq