All'indomani dell'ufficialità del ritorno del derby Inter-Milan in Champions League, l'ACI Milano ha deciso di esporre davanti alla propria sede le bandiere delle due squadre. Intervistato da Il Giornale, il presidente Geronimo La Russa ha spiegato il perché di questa scelta: "Sono interista, di famiglia sfegata interista, però ho lavorato per diversi anni come avvocato del Milan. Quindi sono felice per la mia città che torna a essere protagonista, esattamente come venti anni fa. Oggi festeggiamo il calcio, ma in una settimana speciale in cui il mondo guarda a Milano per il design. Noi dell'ACI abbiamo voluto fare omaggio a Milan e Inter con le loro bandiere e con la nostra perché siamo parte del movimento sportivo milanese, siano Collare d'oro del Coni e siamo organizzatori del Gran Premio d'Italia di Formula 1. E vogliamo che la nostra sede di corso Venezia sia la casa dello sport, tanto che ospitiamo il comitato organizzatore dei Mondiali di scherma che ci saranno a luglio a Milano. Ci sembrava giusto celebrare".

La Russa esprime un auspicio: "Se tutto va bene, ripeto, se-tutto-va-bene ho detto a mia figlia, che vuole andare allo stadio, che potremmo fare un viaggio in Turchia, il 10 giugno a Istanbul, per la finale. Ma solo se ci va l'Inter. In ogni caso andrà bene per la città di Milano perché questa è una vittoria dello sport, quello italiano. Ai quarti c'era anche il Napoli, insomma è l'ennesima occasione di rendere Milano protagonista. Ed è una bella occasione per lo stadio di San Siro, mi fa molto piacere che dentro quelle mura si scrivano importanti pagine di storia calcistica. Io sono per una valorizzazione dello stadio di San Siro. Così come per l'autodromo di Monza che ha cento anni e lo abbiamo rinnovato per renderlo protagonista per altri cento. Così deve essere anche per un impianto che deve essere rimodernato: almeno una delle due squadre deve restare lì, poi l'altra può andare dove ritiene meglio. Ci sta che squadre moderne vogliano un altro stadio".