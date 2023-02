Debutto in Serie B senza gloria per Gabriel Brazao, nuovo portiere della Spal, quest'oggi a Marassi nella gara contro il Genoa. L'estremo brasiliano è dovuto subentrare al minuto 72 ad Enrico Alfonso, costretto ad uscire a causa di un infortunio muscolare; ma dopo nemmeno cinque minuti il ragazzo arrivato in prestito dall'Inter è capitolato davanti al colpo di testa implacabile di Radu Dragusin col quale il Grifone si è portato in vantaggio.