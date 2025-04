"Il Napoli avrebbe potuto sfruttare meglio il grande primo tempo giocato. Questa partita andava vinta. Il Napoli però ci ha provato. Poi è stato bravo il Bologna", ha detto Carmine Gautieri a TMW dopo il pari del Dall'Ara di ieri sera ottenuto dalla squadra di Antonio Conte. Occasione persa per diminuire il gap con l'Inter?: "Per puntare a vincere lo Scudetto si, ma oggi il Bologna è una delle squadre più in forma del campionato".

L’Inter sabato ha pareggiato contro il Parma…

"È stato un passo falso. Ma può beneficiare del pareggio del Napoli".

Insomma, l’Inter la Scudetto ce l’ha in tasca…

"I tre punti di vantaggio sono importanti. Il margine è importante. Poi si sa che può succedere di tutto".