A ventiquattro ore dal match di Europa League contro il Lipsia, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto anche sul campionato e la corsa al titolo: "Ho avuto la sensazione di avere fatto un'ottima gara contro il Napoli, una delle migliori, ma non con l'attenzione di una squadra che ha un obiettivo. Esserci allontanati in classifica ci ha tolto un po' di attenzione, succede a tutti. Per noi l'obiettivo scudetto era esagerato, ma non era una misura lucida su quello che poteva essere il nostro campionato. Ora dovremo recuperare velocemente per raggiungere almeno l'Europa".