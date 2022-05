La morale della stagione desunta da Luigi Garlando il giorno dopo la proclamazione del Milan come campione d'Italia è questa: "Il Milan ha battuto squadre più attrezzate perché ha saputo vincere con rabbia, come invece l’Inter non ha fatto quand’era a un passo dal match-point - ha scritto il giornalista sulla Gazzetta dello Sport -. Perché ha dimostrato la personalità che è mancata al Napoli nei momenti in cui avrebbe potuto cambiare il suo destino; perché ha la forza di un gioco che la Juventus di Allegri non possiede. Forse non hanno vinto i più forti, di sicuro quelli che hanno meritato e voluto di più".