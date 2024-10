Non sono mancati i colpi di scena e le polemiche nella notte della cerimonia del Pallone d'Oro 2024. Dopo il trionfo di Rodri, Vincent Garcia, caporedattore di France Football, il quotidiano che ha inventato il premio, ha fatto chiarezza su quanto successo nelle scorse ore, parlando a L'Équipe du Soir: "È stata una vittoria di pochi punti, il gap è minimo. Ovviamente Vinicius ha sicuramente 'sofferto' la presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 perché, matematicamente, gli hanno tolto qualche punto. Questo riassume anche la stagione del Real, che ha avuto 3-4 giocatori protagonisti: i giurati hanno condiviso le loro scelte tra loro, a vantaggio di Rodri".

Quanto agli spoiler che sono circolati settimane prima e che sono cambiati a poche ore dall'assegnazione, Garcia aggiunge: “Nessuno sapeva il vincitore, né il Real né il City. L'emozione che Rodri ha provato sul palco è la risposta migliore. Non era a conoscenza di nulla. (Questa emozione, ndr) mette fine a ogni speculazione, secondo la quale avremmo potuto avvertire l’uno o l’altro. La pressione però è stata forte, tutti i club favoriti hanno insistito per avere l'informazione. Ho avuto molta pressione dal Real Madrid ma, come con altri club, sono sempre stato chiaro, giusto. Forse il mio silenzio li ha spinti oltre il limite".

A Garcia è stato chiesto anche della mossa del Real Madrid di disertare la cerimonia: "Siamo stati molto chiari con loro e con tutti gli altri club. Quest'anno i vincitori non sarebbero stati informati. Pensavo che tutti avessero accettato ma all'ultimo momento, non so perché, volevano cambiare la regola. Quando il Real ha preso la sua decisione, non sono sicuro che non ci fosse una parte di bluff. Sono rimasto spiacevolmente sorpreso da questa scelta".