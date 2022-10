Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della sfida di sabato tra la Fiorentina e i nerazzurri: "Se ci sarò? Mi sto organizzando per venire a Firenze, ho dei ricordi di Fiornetina-Inter con lo stadio pieno. Sarà davvero difficile per entrambe le squadre. Chiaro che l'Inter parte in vantaggio ma la Viola è sempre ostica da affrontare".