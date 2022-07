Diego Fuser , ex centrocampista di Roma e Torino, ha parlato della decisione di Gleison Bremer di accasarsi in bianconero: "Sicuramente non è stata una scelta facile per lui. Però penso che sia stata un’occasione che ha deciso di sfruttare. Quando ti capitano queste cose qua ci sta che un giocatore possa scegliere di cambiar casacca, in questo caso passando alla Juve", dichiara a JuventusNews24 .

Ritiene che il brasiliano avrebbe dovuto mantenere la parola data all’Inter?

«Questo non lo so, non so perché non abbia scelto l’Inter per la Juve. Lo sa solo lui, ma sono due grandi squadre. Molto probabilmente la Juventus gli ha fatto un’offerta migliore, bisognerebbe chiederlo a lui".