Sebastien Frey applaude Marcus Thuram per l'impatto avuto all'Inter. Ospite di 'Palla al Centro' su Rai Radio 1 Sport all'indomani di Inter-Roma, l'ex portiere parla così dell'attaccante francese: "All’inizio tanti hanno detto che era bravo ma che non era Lukaku, ora invece è già protagonista assoluto di questa Inter e ancora non l’abbiamo visto al 100% - sottolinea -. È il miglior acquisto in assoluto dell'Inter, è complementare a Lautaro. L’Inter è la squadra più solida del campionato, può competere su tutti i fronti perché è una squadra completa".

Il discorso si sposta poi su Yann Sommer: "Mi sono schierato subito dalla sua parte, lo seguo con piacere da diverso tempo. È un portiere completo e di grande esperienza, anche ieri ha fatto un intervento che era come un gol".