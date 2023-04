Intervenuto su Tvplay, l'ex portiere tra le altre dell'Inter, Sebastien Frey ha commentato i tristi accadimenti di ieri sera che hanno coinvolto ancora una volta Romelu Lukaku, durante il derby d'Italia d'andata di semifinale di Coppa Italia: "Con grande dispiacere devo dire che l’Italia è un Paese razzista. Sono tanti gli episodi che sono accaduti in questi anni e che ancora non è stato risolto. Si spendono regolarmente belle parole, ma all'atto pratico non credo ci sia la volontà di affrontare concretamente il problema".

Frey poi bacchetta anche la giustizia sportiva italiana:

"Sulla penalizzazione alla Juventus dico che i conti si fanno alla fine. Bisognava lasciar perdere la penalizzazione per non falsare il campionato, per poi aspettare il termine della stagione e togliere casomai i punti. E’ scoppiata la bomba e ora è giusto andare a fondo perché essendo quotata in borsa ci possono essere altri problemi. La Serie A sarà danneggiata se si andranno a vedere le plusvalenze delle altre società".

Sul calcio odierno:

"In passato ho visto partite più belle, ma c'è poco da fare, è il calcio di oggi: si corre tanto e si alza l'intensità, non c'è spazio per lo spettacolo".