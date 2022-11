L'ex portiere dell'Inter, Sebastien Frey, a margine della Partita della Pace a Roma, si è concesso ai microfoni di TMW per parlare della Serie A e del percorso delle squadre italiane in Europa."Non sono bravo a fare pronostici, sportivamente faccio sempre il tifo sportivamente per tutte le italiane in Europa - le sue parole -. Quello che posso dire è che oggi il Napoli fa veramente paura a tutti, quello che sta facendo è veramente incredibile".