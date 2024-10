Remo Freuler, centrocampista del Bologna e della Nazionale svizzera, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Serbia sugli addii alla Nati di Yann Sommer, Xherdan Shaqiri e Fabian Schär: " Per me non è cambiato molto. Più facilmente qualcosa cambierà oer i giocatori in arrivo che dovranno assumere un nuovo ruolo. Gli addii portano sempre dei cambiamenti, ma sono normali nel calcio. Certo è un peccato quando tre meritevoli giocatori della Nazionale si ritirano. Ma come ho detto: questo dà ai giovani giocatori la possibilità di mettersi alla prova".