Davide Frattesi ha parlato a Sky Sport dopo il pari di San Sebastian: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, l'avevamo preparata con la loro partenza forte. Siamo stati presi alla sprovvista, ma non era facile. Ci può stare, siamo stati bravi e fortunati a stare sul minimo svantaggio, poi abbiamo giocato da Inter riprendendola. Stanchezza mentale o fisica? Tutte e due, visto che il derby ti consuma tante energie. Non è un problema se gioco titolare o entro dopo, quando vengo chiamato in causa do sempre il massimo".