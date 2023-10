Didier Deschamps potrebbe ancora puntare su Jonathan Clauss nel ruolo di terzino destro, lasciando così ancora una volta in panchina Benjamin Pavard.

Intervistato da Telefoot, il ct della Francia parla così del 31enne dell'Olympique Marsiglia, autore di una buona prestazione con l'Olanda e candidato ad un'altra maglia da titolare contro la Scozia: "È in linea con quanto fa con il suo club. Ha questa capacità tecnica di non darsi fastidio con la palla, si proietta in avanti senza trascurare l'aspetto difensivo anche se non abbiamo avuto grosse difficoltà sotto questo aspetto. Dipenderà anche dall'avversario, ma è più in grado giocare nella posizione di terzino destro a quattro".