Giorni di festa a Catania, per il ritorno della formazione rossoazzurra tra i professionisti dopo una splendida cavalcata nel girone I di Serie D. Anello di congiunzione tra la formazione che negli anni scorsi ha vissuto anche anni importanti in Serie A prima del fallimento e la nuova società varata la scorsa estate dall'imprenditore italo-australiano Ross Pelligra è Francesco Lodi, tornato la scorsa stagione ai piedi dell'Etna per la terza volta e legato visceralmente alla città. Al punto da rifiutare in passato le proposte allettanti delle due milanesi: "Sono stato molto vicino a Inter e Milan.