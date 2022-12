Intervistato dal quotidiano portoghese O Jogo, Diego Forlan ha mandato un messaggio a Joao Felix, giocatore pagato a peso d'oro dall'Atletico Madrid ma che in questi anni ha reso decisamente al di sotto delle aspettative con i Colchoneros: "Felix è un buon giocatore, ha molta qualità, l'Atlético ha pagato molti soldi per il suo trasferimento e non ha giocato come tutti immaginavano. È ancora giovane, dicono che potrebbe lasciare il club e, andando in un'altra squadra, potrebbe avere quella continuità che non ha avuto all'Atlético e un rendimento più alto".