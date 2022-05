Sergio Floccari, dagli studi di DAZN, ha parlato del finale di stagione, con la volata scudetto in salsa milanese: "I nerazzurri contro l'Empoli hanno dato una grande dimostrazione di forza, perché ritrovarsi sotto due a zero e rimontare non era scontato. Non è facile per nessuna delle due essere lì al primo posto fino in fondo. Nella gara con l'Empoli l'Inter ci ha messo dentro tutte le sue qualità. È un bel finale di campionato".