Parola a Riccardo Saponara. L'esterno offensivo della Fiorentina, intervistato dall'emittente toscana RTV38, è tornato con la mente all'ultima sfida di campionato, quella di San Siro contro l'Inter: La partita di Milano ci ha dato tanta consapevolezza. Per quel che si è visto in campo potevamo portare a casa qualcosa in più, ma ci ha permesso di vivere la sosta serenamente. Il mister comunque non ha mai abbassato i ritmi. L'obiettivo? Volevamo migliorare le scorse stagioni a inizio anno. Il nostro obiettivo è vincere ogni partita. Proviamo a vincerle tutte e a fine stagione vedremo dove saremo".