Tripletta di Moise Kean e Fiorentina che decolla, supera il Verona e si insedia nel gruppo al primo posto in classifica a quota 25. Ma per Raffaele Palladino, tecnico gigliato, non è il momento di pensare al piazzamento: "Il gruppo è competitivo e vuole continuare a stupire e crescere, della classifica non m'importa. Non la guardo. Ora ci riposiamo qualche giorno, tutto meritato, poi ripartiamo". Tutto questo mentre stasera giocheranno Inter e Napoli per la vetta della classifica: "Se la guardo? Starò a casa", afferma sorridendo Palladino.