A distanza di un mese dal malore che lo colse in campo durante la partita tra Fiorentina e Inter, Edoardo Bove torna protagonista di un episodio simile, ma questa volta dalla parte del soccorritore: proprio il calciatore viola, infatti, ha prestato aiuto ad un tifoso che si è sentito male durante l'allenamento a porte aperte della squadra di Raffaele Palladino.

Il tifoso, che stava assistendo alla seduta organizzata all'interno dello stadio Franchi, verso la fine dell'allenamento si è sentito male tanto da venire immediatamente soccorso dal personale sanitario presente. Sul posto, subito dopo, si è recato proprio Bove, che è andato a sincerarsi delle condizioni dell'uomo fra gli applausi dei tifosi. Per fortuna la storia ha avuto un lieto fine, visto che non è stato necessario neanche il ricovero in ospedale.