In attesa del consiglio della UEFA in programma a Vienna, dove si parlerà in primo luogo della riforma della Champions League, il presidente Aleksander Ceferin pare aver fatto un passo indietro dopo le aperture di massima in merito all'ipotesi Final Four come atto conclusivo della manifestazione. Secondo La Repubblica, l'avvocato sloveno temerebbe una contrazione degli incassi: "All'inizio del 2022 sono stati assegnati i diritti tv per le competizioni europee per club per cinque miliardi di euro l'anno nel periodo 2024-2027, un balzo di oltre il 50% rispetto ai diritti tv per il 2018-2019, legati proprio a questo progetto di allargamento della Champions".