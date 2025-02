Un fulmine a ciel sereno per lui e per tutto il Venezia: la lesione parziale al tendine rotuleo sinistro diagnosticata quest'oggi costringerà Filip Stankovic ad uno stop presumibilmente lungo. Decisamente non ci voleva, per il 23enne portiere di proprietà dell'Inter che si era sin qui distinto in maniera decisamente positiva in difesa della porta della squadra di Eusebio Di Francesco, che una volta schierato titolare contro l'Atalanta non lo ha tolto praticamente più dai pali fino all'incidente di Udine.

Nonostante ciò, Stankovic non intende giustamente perdersi d'animo e dal proprio profilo Instagram dà appuntamento a tutti i suoi followers: "Grazie a tutti per i messaggi di questi giorni. Questi infortuni purtroppo fanno parte del nostro lavoro ma non devono e non possono fermare il mio e il nostro cammino. Lottiamo insieme per il nostro obiettivo. Ci vediamo presto, più forte di prima".