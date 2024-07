"La scadenza è prevista a marzo 2025, le elezioni avverranno nella prima data utile ma non possono farsi prima della chiusura delle Olimpiadi". Queste le parole rilasciate ieri da Gabriele Gravina, incalzato sul mandato da presidente della Federcalcio durante la conferenza stampa tenuta nel day after del flop dell'Italia a Euro 2024. Come annuncia la stessa Federcalcio in una nota ufficiale, è stata fissata per il 4 novembre l’Assemblea elettiva della FIGC per l’inizio del nuovo ciclo quadriennale.

IL COMUNICATO:

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 4 novembre 2024 (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4. dello Statuto federale; l’elezione del presidente federale; l’elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.