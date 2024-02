Secondo l’International Transfer Snapshot della FIFA, durante la finestra di mercato di gennaio 2024 sono stati completati un totale di 4.716 trasferimenti internazionali nel calcio maschile, un altro aumento dello 0,6% rispetto a un anno fa.

Nel calcio femminile, la spesa ha raggiunto un nuovo record con 2,1 milioni di dollari, ovvero il 165,5% in più rispetto a gennaio 2023. Il numero totale di trasferimenti internazionali di donne è rimasto relativamente stabile, con 357 trasferimenti transfrontalieri, in aumento dello 0,3% rispetto a gennaio 2023.

Con una spesa totale per le spese di trasferimento di 1,46 miliardi di dollari nel calcio maschile durante la finestra di gennaio 2024, la spesa totale dei club è inferiore dell’8,2% rispetto alla spesa record osservata nel gennaio 2023, ma ancora al secondo livello più alto di sempre.

I club francesi sono stati in testa alla classifica per quanto riguarda la spesa per i trasferimenti internazionali dei giocatori di sesso maschile nel gennaio 2024, con un esborso totale di 291,9 milioni di dollari, più del doppio dell'importo speso nella finestra di gennaio precedente. La spesa di gennaio dei club inglesi è diminuita drasticamente di quasi l’80% rispetto alla spesa record di gennaio 2023. Tuttavia, il loro totale combinato rappresenta ancora la seconda più alta tra tutte le federazioni.

La lista dei trasferimenti in entrata nel calcio femminile è stata guidata congiuntamente da Inghilterra e Spagna, ciascuna con 29 trasferimenti, mentre Svezia e Stati Uniti erano in testa alla classifica per trasferimenti in uscita, con 30 ciascuno.