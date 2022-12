Intervenuto in live con Binance , l'attaccante della Lazio, nonché recente bestia nera dell'Inter Felipe Anderson ha parlato del ritorno in campionato esprimendo considerazioni e aspettative per questa seconda parte stagionale. "La pausa è un po' particolare, ma lo sapevamo e ci siamo preparati per questo periodo di riposo. Abbiamo sfruttato al meglio questo periodo perché adesso si riparte e dobbiamo avere tutta la motivazione e tutta la freschezza nelle gambe per tornare nella migliore condizione possibile.

Avevamo l'obiettivo di rimanere alti in classifica prima della pausa, ci dispiace che abbiamo sbagliato qualche partita perché potevamo essere ancora più in alto. Alla ripresa dovremo recuperare qualche punto perso, dobbiamo spingere fino in fondo per raggiungere l'obiettivo" chiosa con un mezzo avvertimento alla squadra di Simone Inzaghi, prima inseguitrice a pari punti ma sotto in classifica per scontri diretti.