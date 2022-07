Presente a Pontremoli per il premio ‘Bancarella Sport’, l’attore Gianfelice Facchetti, tra i finalisti con il suo libro ‘Cera una volta San Siro’ Ecco le parole raccolte da TMW: “San Siro c’era, c’è ancora e io mi auguro che ci sia tra altri 100 anni. Siamo nel vivo della discussione, la città si è svegliata. Spero che tutto si svolga all’insegna della chiarezza e della trasparenza, secondo un iter chiaro e democratico”.

San Siro teatro di un’Inter di nuovo vincente?

“Ce lo auguriamo. Sicuramente l’Inter si è lasciata alle spalle una stagione positiva, in cui ha fatto molto, è mancato quel quid per poterla trasformare in una stagione perfetta, ma l’Inter è rimasta lì e ha mostrato la volontà di tornare a vincere lo Scudetto, ovviamente lo speriamo”.