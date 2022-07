Terzo impegno per le Azzurre di Milena Bertolini in questo Uefa Women's Euro England 2022 che tra qualche minuto scenderanno in campo contro il Belgio, gara che potrebbe decretare il prosieguo del cammino dell'Italia. Tra le undici titolari scelte dalla Ct compare anche l'interista Flaminia Simonetti.

Italia (4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo, Bartoli, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Giugliano; Bonansea; Girelli. Ct Bertolini.

Belgio (4-3-3-3): Evrard; Vangheluwe, Kees, Biesmans, Philtjens; Cayman, Vanhaervermaet, De Caigny; Dhont, Eurlings, Wullaert. Ct Serneels.