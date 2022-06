"Arturo Vidal è perfetto per il Boca Juniors grazie al suo temperamento". Lo ha detto Marcelo Espina, ex direttore tecnico del Colo Colo, parlando sule frequenze di F90. "Dicevo così anche per Medel, la stessa cosa vale per Arturo e Cavani", ha aggiunto il Cabezon, oggi commentatore per ESPN.

Come noto, il cileno sta aspettando la chiamata di Juan Roman Riquelme, vice presidente degli xeneizes, per ascoltare l'eventuale offerta prima di paragonarla a quelle di Flamengo, Al Rayyan e Galatasaray, gli altri tre club che hanno manifestato interesse nei suoi confronti.