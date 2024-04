L'Associazione Udinese Club, dopo l'episodio del vessillo dei tifosi friulani danneggiato, ha espresso una posizione ferma e chiara: "Dopo gli incresciosi episodi avvenuti durante l’esposizione del nostro ormai famoso bandierone nel settore dei distinti, dove dei sostenitori di fede interista, hanno volutamente impedito che lo stesso venga issato causando di conseguenza dei danni al vessillo. L'Associazione Udinese Club, a nome dei tifosi friulani vuole ringraziare pubblicamente i tifosi interisti della Curva Nord che, venuti a conoscenza del fatto, pur consapevoli che i suddetti sostenitori non appartengono alla Curva Nord dell’Inter, hanno deciso spontaneamente di promuovere una raccolta per sostenere le spese per la riparazione.

In accordo con i propri iscritti e, in attesa anche di una decisione della curva Nord dell’Inter, si pensava di devolvere in beneficenza l’eventuale somma raccolta in segno di stima per il gesto encomiabile (che va oltre la rivalità puramente sportiva) offerto a questa associazione, che provvedera' autonomamente a sostenere i relativi costi, decisione che comunque verrà presa in accordo con la curva Nord dell’Inter", si conclude la nota del gruppo dei club dell'Udinese.