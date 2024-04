Intervenuto in diretta su Radio Radio insieme a Evaristo Beccalossi, il cantautore Enrico Ruggeri si esprime sul derby di lunedì sera che in caso di vittoria consegnerà alla sua Inter il ventesimo Scudetto: "Non ci faccio una malattia per vincerlo proprio nel derby, certo sarebbe a livello di affettuoso sfottò verso i cugini che giocheranno in casa e quindi saranno preponderanti allo stadio".

Per Ruggeri questo tricolore ha un valore decisamente importante: "Questo è stato uno Scudetto atteso, dopo il Triplete ne avevamo vinto uno ma in periodo di Covid, con un allenatore grandissimo ma un po' troppo in odor di bianconero. Questo è uno Scudetto che ci godiamo", conclude con un riferimento nemmeno troppo velato ad Antonio Conte.