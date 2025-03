Al termine della consegna del premio nazionale letterario Il Gigante delle Langhe, Enrico Chiesa ha parlato della lotta Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di Tuttojuve.com: "La Juventus? l rimpianti sono gli alibi degli sconfitti. Quindi nessun rimpianto. La lotta scudetto in serie A? È una bella sensazione vedere la lotta scudetto così aperta, tre squadre in sei punti, Inter, Napoli e Atalanta. Si preannuncia un rush finale in cui sicuramente chi starà meglio psicologicamente avrà più chance di arrivare al traguardo".