Ultima stagione all'Empoli per Fabiano Parisi? Le parole dell'agente del calciatore Mario Giuffredi hanno fatto inevitabilmente discutere, e sono state commentate anche dal tecnico dei toscani Paolo Zanetti, che alla vigilia della gara contro il Monza spiega la situazione: "Con tutto il rispetto che ho per i tifosi, assolvo Fabiano. Il ragazzo è responsabile di ciò che dice lui ed è concentrato e riconoscente dell'Empoli. Deve tanto all'Empoli, ad oggi non c'è nessuna vendita già fatta, è un giocatore chiacchierato come altri e ci deve essere una gestione, anche mia, corretta.