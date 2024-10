Roberto Gemmi, direttore sportivo dell'Empoli, arriva ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta subita dai toscani contro il Napoli, che ha espugnato il Castellani grazie a un rigore discusso concesso per presunto fallo di Anjorin ai danni di Politano: "Siamo stati sempre in partita, il rigore non l'ho capito. Faccio proprio fatica a capirlo perché non vedo contatto - le parole del dirigente del club azzurro -. Magari ho visto male io eh.. Vorrei delle spiegazioni sul rigore. Non c'è contatto, per nulla. Questo rigore fa parte della categoria dei rigorini che avevano detto che non andavano dati".