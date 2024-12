Momento felice per l'Empoli, protagonista di un grande upset in Coppa Italia dove ha eliminato la Fiorentina grazie alla splendida serata di Sebastiano Esposito. Ma visto il momento di forma dei suoi attaccanti, è possibile per Roberto D'Aversa immaginare un tridente con il ragazzo di scuola Inter insieme a Pietro Pellegri e Lorenzo Colombo?

Il tecnico dei biancoazzurri tende ad allontanare questa ipotesi: "Partendo in questa maniera vuol dire che io in panchina devo avere altri tre attaccanti. Quindi, a quel punto, dovete chiedere al direttore sportivo di accontentarmi. Sotto l'aspetto dell'equilibrio è un po' troppo, è più una soluzione per recuperare e quindi mi auguro di non doverli schierare tutti insieme", afferma alla vigilia del match contro l'Hellas Verona.