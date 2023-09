L'Empoli cerca il ritorno alla vittoria per lasciarsi alle spalle la sconfitta di misura contro l'Inter. Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, il tecnico Aurelio Andreazzoli sottolinea l'importanza di centrare una vittoria pur ricordando che nella corsa salvezza ogni punto lasciato per strada diventa prezioso: "Erano importanti anche quelli con l'Inter di punti, ora affrontiamo una squadra che ne ha punti in più di noi e quindi l'importanza della classifica diventa pressante. Si tratta di una gara diversa".