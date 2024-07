Dopo l'analisi di AlixPartners per Calcio e Finanza che ha evidenziato un aumento del monte ingaggi dei tesserati dei club di calcio di Serie A, il Senior Vice President della Practice TMT, AlixPartners Italia, Edoardo Persenda ha detto: "Guardando alla base costi 'corporate', tuttavia, si nota come nonostante gli sforzi effettuati per ottimizzare la spesa, molti club abbiano registrato un significativo aumento, parzialmente dovuto all’inflazione e all’incremento dei ricavi.

"Ad eccezione del Milan e del Napoli che, seppur avendo accresciuto significativamente la base costi, ne hanno ridotto l’incidenza sui ricavi operativi, tutti gli altri club hanno registrato una maggiore incidenza".

Le voci di costo che hanno subito un maggiore aumento sono relative al personale non tesserato:

"Ed è parzialmente dovuto a un rafforzamento dell’organizzazione commerciale con l’obiettivo di massimizzare i ricavi commerciali, incluso le sponsorizzazioni".