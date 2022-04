Nasser Al-Khelaifi , presidente del PSG e dell'ECA, bacchetta ancora una volta Real, Barça e Juve. "Tutti sono contro la Superlega: i tifosi, i media, i club piccoli e grandi - ha detto come riporta il Corriere dello Sport -. Loro invece sono solo tre: la cosa positiva, ma allo stesso tempo strana, è che in questo momento stiano giocando nei tornei UEFA, si divertono e prendono parte alle competizioni migliori. Non c'è molto che possano fare. Ceferin mi aveva detto fin dall’inizio che avrebbe badato agli interessi dei club e ogni sua previsione si è avverata. È un uomo di parola. Gli scettici dell’attuale modello del calcio europeo si sbagliavano: i club sono più influenti, più ricchi e più uniti".

"La nostra posizione è contro il Mondiale ogni due anni - ha spiegato Al-Khelaifi -. Non è un’idea percorribile secondo noi e per questo non sentiamo il bisogno di discuterne: è una cosa che per noi non esiste, non è mai iniziata, non posso essere più chiaro".