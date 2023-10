Nel post partita di Inter-Benfica, Denzel Dumfries si è concesso ai microfoni ufficiali della UEFA. "Nel primo tempo abbiamo aspettato di trovare spazi per contropartire. Nel secondo, abbiamo attaccato dall'inizio alla fine. Abbiamo diversi modi di giocare. Penso che sia stata una prestazione molto buona nel complesso, e avremmo sicuramente meritato di segnare più gol nel secondo tempo - le sue parole -. Lautaro non ha segnato? Forse, è perché ha segnato troppi gol nel fine settimana contro la Salernitana. Ecco perché la palla non voleva entrare stasera!"