È Denzel Dumfries il giocatore dell'Inter chiamato a commentare il derby contro il Milan, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Il derby è una partita speciale, è sempre diversa dalle altre - dice ai microfoni di Sport Mediaset -. Metteremo tutta la concentrazione per vincere la partita e prenderci questa finale. Siamo in fiducia, sappiamo che sarà importante anche per il campionato e sappiamo quello che vogliamo fare per vincere questo match".