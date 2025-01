Tocca a Denzel Dumfries introdurre Inter-Atalanta. Semifinale di Supercoppa Italiana in programma tra poco a Riad, ai microfoni di InterTV: "L'ultima volta che abbiamo affrontato l'Atalanta non era al completo e non aveva completato il mercato, ma adesso sono un'altra squadra, stanno bene e stanno disputando un'ottima stagione. Siamo pronti ad affrontare una partita complicata".

Su cosa avete lavorato maggiormente, tattica o concentrazione?

"Entrambi, abbiamo studiato qualsiasi dettaglio, sappiamo che sarà una gara complicata".

Stasera bisognerà affrontare De Katelaere e Lookman, come si fermano?

"Dobbiamo seguire il piano difensivo, sono due giocatori di grande qualità. Uno è il Pallone d'oro africano. Saremo di fronte a due avversari complicato ma sapremo come affrontarli".