Denzel Dumfries commenta per DAZN questo rotondo successo ottenutod all'Inter contro la Lazio: “Questa vittoria è molto importante. Contro la Lazio non era facile, sono molto orgoglioso della prova dei miei compagni. È stato un bellissimo risultato da portare a casa. Hanno segnato sei giocatori diversi ma la cosa più bella è stata vedere la squadra sul pezzo dai primi minuti. Abbiamo lottato l'uno per l'altro controllando bene la partita. Stiamo lavorando tanto da quel punto di vista, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e dobbiamo continuare così”.