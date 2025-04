Due Clasicos per decidere le sorti di una stagione che non sta andando come previsto, nonostante le vittorie in Supercoppa europea e al Mondiale per Club. Dopo l'uscita clamorosa dalla Champions League per mano dell'Arsenal, il Real Madrid vuole riscattarsi contro il Barcellona, rivale diretto sia nella finale di Copa del Rey che nella corsa alla Liga. Come evidenziato da Carlo Ancelotti durante la conferenza stampa odierna: "Entrambi i titoli dipendono dalla vittoria contro il Barcellona, questo è ciò che dobbiamo fare. Possiamo farcela, ma è chiaro che qualcosa deve cambiare sotto questo aspetto", ha spiegato il tecnico dei blancos. Che, in seguito, ha rifiutato il ruolo di vittima sacrificale per la sua squadra in vista della finalissima dello stadio de la Cartuja: "Il Barça sembra stare meglio di noi, ma definire il Real Madrid come sfavorito in una finale mi sembra un po' esagerato. In una finale può succedere di tutto".