Andrea Dossena , ex calciatore del Napoli , è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc durante la trasmissione Si Gonfia la Rete per parlare della squadra allenata da Luciano Spalletti e del big match in programma contro l'Inter il 4 gennaio dopo la sosta per i Mondiali.

“Non sapremo se il Napoli riuscirà a tenere lo stesso ritmo per tutta la stagione, lo vedremo man mano, ma che il Napoli si una certezza è un dato di fatto. I punti di vantaggio sulle avversarie rappresentano il valore della squadra e alla ripresa sono sicuro che rivedremo la solita macchina da gol, una squadra che vorrà imporre il proprio gioco in ogni campo - le sue parole -. Il Napoli non ha ancora l’abitudine a vincere e non mi riferisco alla singola partita, ma i trofei. Quando lotti per un traguardo così immenso la pressione ad un certo punto ti può spezzare e il grande affetto dei napoletani, i giocatori potrebbero sentirlo come peso, spero che questo non accada. In questo momento va tutto bene, quando accadrà, se accadrà, che si farà fatica a sbloccare una gara e poi pure quella successiva, una squadra importante magari riesce a gestire meglio questa situazione, il Napoli non sappiamo come possa reagire. Alla ripresa, il 4 gennaio contro l’Inter sarà importante non perdere per consolidarsi, frenare una rivale e poi vincere significa ripartire come hai smesso e sotto l’aspetto psicologico sarà importante ripartire col piede giusto".